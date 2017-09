Футурама / Наука Ураганот Ирма ја „исцица“ водата од брегот на Бахамите Некои нешта кои до вчера сме ги гледале само на филм, денес стануваат реалност. Жителите на Бахамите останаа во вчудоневидување откако ураганот Ирма ја повлече сета вода од брегот зад себе оставајќи сува земја.



Метеоролозите велат дека станува збор за феномен кога поради силината на ураганот и нискиот притисок во неговото јадро, Ирма буквално ја „цица“ водата. Сепак, тие додаваат дека нема опасност од цунами и дека водата постепено ќе се врати онаму каде што била, откако невремето ќе помине. Long Island, Bahamas ! There is no more ocean ! As far as the eye can see . And they don't know where it went ! Wow .... Irma is more powerful than people think ! Be safe guys . 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 P.S. This is not me filming ..... Update: Long Island has the all clear .. The sea is gradually coming back! Praise God.... Posted by Kelly Johnson on Saturday, September 9, 2017



