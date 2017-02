Футурама / Технологија Super Bowl дроновите на Лејди Гага

Иако кај нас баш и не се следи американскиот фудбал, Super Bowl настанот (финалето на националната фудбалска лига) претставува вистински спектакл секоја година. Дел поради натпреварот, дел поради иновативните реклами и нови трејлери за филмови, а во најголем дел поради музичкиот спектакл на полувремето. Оваа година тоа беше задача на Лејди Гага која имаше импресивен настап кој ќе остане запаметен по многу работи, а една од нив е и интрото со нејзината изведба на This Land is Our Land (Оваа земја е наша земја), со „поддршка“ од 300 летечки дронови во позадината кои го формираа американското знаме.



Наречени “The Intel Shooting Star drone” (“ѕвезди што паѓаат“), ова се првите дронови на компанијата креирани специјално за лајт шоуа од забавен карактер. Intel исто така соработувале и со Федералната администрација за авијација која им дозволила оваа флота од дронови да ја пилотираат една вечер.



Секој од дроновите може да биде склопен за помалку од 15 минути, бидејќи деловите влегуваат едни во други, и нема никакви завртки. На долниот дел имаат големи LED светла сместени во купола од стиропор, а тежината им е колку на една топка за одбојка. Од Intel велат дека можат да контролираат повеќе од 10 000 вакви дронови истовремено, за потреби на координирано лајт шоу.



Секој од дроновите може да биде склопен за помалку од 15 минути, бидејќи деловите влегуваат едни во други, и нема никакви завртки. На долниот дел имаат големи LED светла сместени во купола од стиропор, а тежината им е колку на една топка за одбојка. Од Intel велат дека можат да контролираат повеќе од 10 000 вакви дронови истовремено, за потреби на координирано лајт шоу. За во иднина, од Intel се надеваат дека оваа технологија би се употребувала и во случувања кои не се од забавен карактер, како на пример за индустриски инспекции или во спасувачки мисии каде што е потребно дополнително осветлување, особено на делови тешко пристапни за „обичната" осветлувачка технологија.



