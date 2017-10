Футурама / Технологија AI е како вонземска цивилизација која измислува сопствена математика Истражувачите од DeepMind проектот на Google ја претставија еволуцијата на нивниот систем со вештачка интелигенција, наречен AlphaGo Zero. Неговите претходници (наречени само AlphaGo) беа опишано како „божествени“ од човечките шампиони кои беа победени од AI системите во старата кинеска игра Go, додека најновата верзија на системот комплетно ги има исфрлено човечките учења од својот процес на усовршување.



Ако претходните верзии се учеа како да ја играат играта анализирајќи илјадници човечки аматерски и професионални игри, AlphaGo Zero е комплетно самоук систем, кој 100% информациите ги има научено со независно експериментирање. Во нова студија, истражувачите утврдиле дека претходните верзии на AlphaGo во 100 игри со новата верзија како противник, не победиле ниту еднаш. Да е уште повеќе неверојатно, AlphaGo Zero тоа го постигнала по само 3 дена тренинг, при што биле „преработени“ информации еквивалентни на илјадници години човечко знаење на играта Go. Според научникот Ник Хајнс од MIT, тоа може да се спореди со вонземска цивилизација која измислува сопствени математички правила, и она што го гледаме е модел комплетно ослободен од човечката пристрасност и претпоставки.



Според DeepMind, Овие способности еден ден би можеле да му помогнат на AI системот самиот да сфати како на пример функционираат биолошките механизми, колку енергетската потрошувачка може да се редуцира, или како некои нови материјали одговараат едни со други.



