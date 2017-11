C-me летечка „социјална“ камера

C-me (се чита „си-ми“, во превод „погледни ме“) е џебна летечка „социјална“ камера наменета за сликање на уникатни селфија од агол кој би било невозможно да се фати со селфи-стик.

Таа е помала од просечен смартфон и може да се смести во скоро секој џеб, а способна е да фотографира воздушни селфија во резолуција од 8MP, како и видео во Full HD (1080p) квалитет. Нуди и “burst” мод за сликање при што фотографира до 15 слики во секвенца, а има и тајмер со 10 секунди дилеј – што остава доволно време за позирање.



C-me камерата т.е дронот е исклучително лесен за користење и за него нема да ви биде потребно да поминете обука како за просечен дрон – таа доаѓа со иновативен контролен интерјфес на допир за кој се потребни неколку минути за да го научите.

Камерата самата полетува и слетува, елиминирајќи го најтешкиот дел од летањето на дронови, и нуди неколку опции – со Find Me (“најди ме“), C-me ќе ве лоцира и ќе се фокусира на вас, освен ако не и се даде друга команда, Follow Me (“следи ме“) и овозможува да ве следи каде и да се движите, додека Return to Me (“врати ми се“) овозможува дронот самиот да дојде до вас доколку батеријата се намали под 90% или камерата го изгуби Wi-Fi сигналот со смартфонот.



C-me може да се конектира со смартфони со Android и iOS оперативен систем и има сопствена Wi-Fi мрежа која не се меша со веќе постоечката од околните рутери, а цената му изнесува $220.