Омнибус / Панорама ТАЖНА ПРИКАЗНА СО СРЕЌЕН КРАЈ Идентични близначки се сретнаа откако биле разделени како бебиња Емисијата „Good Morning America“ успеа да го расплаче целиот свет, благодарение на една среќна приказна. Тие успеаја да спојат две 10-годишни сестри близначки кои што биле разделени уште како бебиња.



Одри Доринг и Грејси Рејнсбери биле родени во Кина, а потоа Грејси била посвоена во Вашингтон, а Одри во Висконсин. Сепак и двете фамилии не знаеле дека тие имале сестра близначка, се додека еден ден, мајка и на Одри, Џенифер, не налетала на една фотографија од нив двете кога биле бебиња во центарот за посвојување.

WATCH: The story of two twins, separated at birth and how their families found each other. pic.twitter.com/f7z6mB5Z25 — Good Morning America (@GMA) January 11, 2017

- Веднаш штом дојдов до таа фотографија, бев очајна да дознаам кое е другото бебе идентично на мојата ќерка. Тоа ми беше толку неверојатно. Како е можно да има две близначки, а да не знаеме за тоа, изјавила Џенифер.



Со помош на детектив, таа успеа да дознае дека нејзината ќерка има сестра близначка, а благодарение на Facebook, успеа да ја пронајде мајката на Грејс, Никол.



И двете сестри не можеле да поверуваат во овој факт, додека не се сретнале во живо во емисијата. Како што може да видите од краткото видео, се гледа силната врска меѓу двете, но и дека имаат многу заеднички работи. И двете патат од срцева болест и сакаат иста храна.

WATCH: Incredible moment as two twins, separated at birth, meet each other for the very first time LIVE on @GMA. pic.twitter.com/wILAuUzTem — Good Morning America (@GMA) January 11, 2017

- Ова е многу силно, изјави Грејс.



