Омнибус / Панорама Неодолива реакција на водителка, која неочекувано ја вклучија во живо



That Feeling When You've Been Caught Daydreaming At Work Watch More Funny Videos at www.break.com Не е лесно да си водителка. На сите им се случува да кажат некој гаф, но и да изреагираат многу смешно. Погледнете ја водителката која „неочекуваше“ да ја вклучат во програма додека си фантазира.