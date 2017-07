Омнибус / Панорама ВИДЕО: Дефиниција за работа под притисок

Овој дечко без проблем намести дури 3.... Повеќето од нас не можат да го задржат здивот под вода ни 30 секунди, а уште помалку да наместат Рубикова коцка под вода.Овој дечко без проблем намести дури 3.... Man solves three Rubik's Cubes underwater That's what I call thinking under pressure! Posted by Newsflare on Thursday, July 27, 2017



Прочитајте: затвори