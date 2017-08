Омнибус / Панорама Победничките фотографии од натпреварот на National Geographic National Geographic ги објави победничките фотографии по повод нивниот натпревар за фотографија при патување. Фотографите правеа фотографии во три категории и тоа природа, градови и луѓе.



Главната награда му припадна на Мексиканецот Серхио Тапиро Веласко, кој доби 10-дневно патување во експедициите на National Geographic.

Power of nature



Останатите топ три победници од сите три категории добија парични награди од 2500, 750 и 500 долари.

Второ место во категоријата природа - To Live, Hiromi Kano

Трето место во категоријата природа - Crocodiles at Rio Tarcoles, Tarun Sinha

Прво место во категоријата луѓе - Workship, Dilek Uyar

Второ место во категоријата луѓе - Interesting moment, Julius Y.

Трето место во категоријата луѓе - Under the wave, Rodney Bursiel

Прво место во категоријата градови - Levels of reading, Norbert Fritz

Второ место во категоријата градови - Walled city, Andu Yeung

Трето место во категоријата градови - Henningsvaer football field, Misha De-Stoyev



