За само 200 евра лажирајте го својот живот и преставете се како милионер

A post shared by PRIVATEJETSTUDIO (@privatejetstudio) on Sep 14, 2017 at 7:02am PDT Приватна фирма во Москва овозможува изнајмување на приземјени летала за само 14.000 рубљи односно 200 евра, а со симболична доплата можете да добиете и професионален шминкер, фризер и фотограф кои ќе се погрижат да изгледате беспрекорно. Според британскиот таблоид Сан, овој нов тренд го применуваат претежно млада категорија на луѓе кои немаат доволно пари навистина да изнајмат летало, а сакаат да претстават лажна слика за себеси која ги претставува како богати и моќни на друштвените мрежи.



Вистинското изнајмување на летало чини 2000 евра, но услугата е ретко користена. Водени од мислата „Fake it till you make it“ на страницата Private Jet Studio на Instagram може да се најдат многумина кои одбрале нивната фотосесија да биде во холивудски стил, односно како преоѓаат од нивниот луксузен автомобил (најверојатно исто така изнајмен) во луксузното летало.



A post shared by PRIVATEJETSTUDIO (@privatejetstudio) on Sep 6, 2017 at 10:22pm PDT Исто така прикажани се и слики од луѓе кои наводно се во длабок сон во леталото, читаат, уживаат во погледот низ прозорот или пак на своето патување ги понеле и нивните домашни миленици.



Како дополнителни реквизити секако се нудат и шишиња пенливи вина, чинии со луксузна храна и дел од светските магазини. Цената од 200 евра за два часа е премала во однос на впечатокот на гламурозен стил кој тие го оставаат на социјалните мрежи.



