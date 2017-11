Омнибус / Панорама Татко ја изградил познатата улица од Хари Потер за своите ќерки

Во интервју за GeekWire тој споделил дека е опседнат со Хари Потер уште пред раѓањето на неговите две ќерки, па својата опсесија ја пренел и на останатите членови од семејството. Идејата за илустрацијата и конструцијата за популарната уличка од најпознатиот серијал на книги и филмови Хари Потер, Diagon Alley настанала пред половина година, а за секој детаљ се вложувал со цела своја љубов.

Иако цел проект бил направен од чиста забава, дел од приходот од влезниците за оваа атракција ќе бидат донирани како поддршка за истражувањата на ракот на панкреас кој бил причина за смртта на неговиот близок пријател.



