Омнибус / Патуваме 7 барови ширум светот со неверојатен поглед 1) Ozone, Хонг Конг Доколку го посетите Ozone, големи се шансите да добиете вртоглавица и без да внесете во себе капка алкохол бидејќи тој се наоѓа на 118-тиот спрат од Ritz Carlton хотелот. На 500 метри надморска височина е највисокиот бар во светот, нудејќи поглед кон Kowloon и централниот Хонг Конг, сè до предградијата.



2) Aer, Мумбаи, Индија Барот е дел од Four Seasons хотелот во Мумбаи, а погледот оди сè до Арабиското Море.



3) Galaxy бар и ресторан, Атина, Грција Galaxy се наоѓа на кровот на Hilton хотелот во Атина и има легендарен поглед на Акрополис, Партенон, плоштадот Синтагма и Калимармаро стадионот – местото каде што се одржани првите Олимписки игри.



4) Blue Bar, Сиднеј, Австралија Лоциран на 36-тиот спрат од Shangri-La хотелот, погледот опфаќа поголем дел од градот, а пред „нос“ му се пристаништето со Оперската куќа и Харбор мостот. За Blue Bar велат дека има „поглед коj вреди милион долари“, а доказ за тоа се и дел од цените – тука може да нарачате мартини кое чини $10 000.



5) Sky Bar, Бангкок, Тајланд Барот кој имаше значајна „улога“ во филмот “The Hangover 2” се наоѓа на врвот на Lebua хотелот (63 спрат), на 250m височина од тлото.



6) Top Mountain Star, Хочгаргл, Австрија Лоциран на 3000 метри височина во Хочгаргл скијачкиот ресорт на австриските Алпи, барот нуди поглед на 23 Алпски врвови.



7) New York Bar, Токио, Јапонија New York Bar се наоѓа на 52-риот кат од Park Hyatt хотелот, и целиот е во прозорци низ кои може да уживате во видикот на Токио. Може да го препознаете и како барот од филмот „Lost in Translation” (Изгубени во преводот).



