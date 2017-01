Омнибус / Патуваме СВЕТСКИ НАГРАДИ ЗА НАЈДОБРИ ХОТЕЛИ Кои се најдобрите хотелски соби за секс, а кои нудат најдобар поглед? Како и секоја година, така и оваа наградите „Mr & Mrs Smith“ за најдобри хотели ги претставија добитниците на награди. Ако се чекирате во некој хотел, тоа не значи дека таму ќе останете само за спиење и дека ништо друго не е важно. Спиењето е можеби една од најневажните работи за гостите, кои сакаат да доживеат многу поразлично искуство во хотелот од сите досегашни.



Оваа година, жирито беше составено од судиите Лорен Лаверн, Хенри Холанд и коктел мајсторот Тони Кониљаро, кои ги избраа најдобрите хотели во светот.



Најдобар хотел: Halcyon House, Австралија



Хотел со најдобар изглед: Palazzo Margherita, Италија



Хотел со најсекси соба: Keemala, Тајланд



Хотел со најдобар бар: The London Edition, Велика Британија



Хотел со најдобро мени: The Old Clare, Австралија



Хотел со најдобро спа: Amanemu, Јапонија



Хотел со најдобар базен: Grand Hotel Tremezzo, Италија



Најдобар фамилијарен хотел: Treehotel, Шведска



Најинтересен креативен хотел: Fogo Island Inn, Канада



Најдобар локален хотел: 11 Howard, Њујорк, САД







