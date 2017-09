Омнибус / Патуваме КАКО СОЗДАДЕНИ ЗА ЗАВИСНИЦИ ОД АДРЕНАЛИН Најопасните планинарски патеки во светот Ништо не може да ве поврзе подлабоко со природата отколку прекрасна прошетка на некоја планинарска патека. Сепак, сите не уживаат во таков вид на планинарење. Некои се зависници од опасни ситуации кои предизвикуваат наплив на адреналин.



Еве некои од најопасните и најсмртоносни планинарски патеки во светот:



1) Half Dome, Mist Trail, Калифорнија Над 60 луѓе го имаат изгубено животот на Half Dome и патеката која води до него. Во последните 10 години најмалку 5 луѓе загинале таму, претежно кога карпите биле мокри од дожд.



2) Hua Shan, Кина Oваа тесна патека се состои од неколку гнили дрвени штици прицврстени на карпата со рѓосани клинови, стотици метри над земјата.



Наречена е најопасната планинска патека во светот, а се зборува дека годишно тука гинат 100 луѓе, иако не постојат официјални статистики.



3) Striding Edge, Англија Oва е една од најтешките за искачување планински патеки во Англија, а најопасниот дел е спуштањето кон местото Swirral Edge, кое е исклучително лизгаво.



4) El Caminito del Rey, Шпанија Еден дел од патеката се состои од тесен премин на 30 метри височина. Бидејќи е изградена пред 100 години, делови од неа веќе почнуваат да се распаѓаат, правејќи ја уште поопасна. Патеката била затворена во период од неколку години откога 4 авантуристи во 2000-та паднале од неа и загинале. Од тогаш е поправена, зајакната и повторно отворена. Иако сега е побезбедна отколку порано, дозволени се само 600 посетители дневно.



5) The Maze (Лавиринт), Canyonlands национален парк, Јута Иако тука сè уште нема загинато никој, се работи за една од најопасните патеки во светот. Таа е толку оддалечена од цивилизацијата што доколку ви треба помош, на спасувачите ќе им требаат 3 дена да стигнат до вас.



6) Kjeragbolten, планина Kjerag, Норвешка Самата патека не е толку тешка за искачување, но исклучително ризична е една заглавена карпа која стои помеѓу две други карпи на височина од 300 метри. Иако досега никој нема паднато од неа, се чини дека тоа е само прашање на време.



7) Via Ferrata, Италија и Австрија Патеките на Via Ferrata (“железни патишта“ на италијански) биле изградени од трупите за време на Првата светска војна, а за да не паднат во сигурна смрт, планинарите имаат на располагање кабли.



8) Angel’s Landing (место за слетување на ангелите), Јута Она што ја прави оваа патека исклучително опасна е колку е тесна. На последното искачување, таа е доволно широка за на неа да помине еден човек, со провалија длабока над 300 метри од двете страни.



9) Bright Angel Trail, Гранд Кањон, Аризона Аризона е позната по интензивните летни горештини, што ја прави оваа патека во летниот период исклучително опасна. Најголемиот дел од посетителите умираат од топлотни удари. Ренџерите често пронаоѓаат луѓе кои починале од дехидрација и покрај тоа што со нив носеле вода.



Официјалните лица од паркот велат дека 90% од инцидентите се случуваат на една секција од патеката која води од потокот Гарден до потокот Пајп.



10) Mount Washington, Њу Хемпшир Тука се забележани ветришта со брзина од 370км/ч, а и температурите можат да паднат многу ниско. Оваа патека има однесено над 129 жртви, најголем дел од нив кои починале поради хипотермија.



