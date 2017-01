Меланија како Прва дама започна со пресмешни гифови

Заврши инаугурацијата за претседателот Доналд Трамп, а до него постојано стоеше Меланија. Таа стана Прва дама во Америка и уште првиот ден нè почести со пресмешни гифови.





Можеби на жената воопшто не и е лесно постојано да глуми дека и е интересно, но да не е така, сега немаше да се забавуваме.



Најпрво, Мишел Обама беше онаа која воопшто не беше воодушевена од целата манифестација.



this makes me really sad, i genuinely feel bad for her. he doesn't appreciate her and she doesn't seem happy at all pic.twitter.com/PPpxHMFUXR — sensitive snowflake (@hydroponicjuan) January 22, 2017

And the Oscar for Best Actress in a "Supporting Role", goes to...#OscarNoms #FreeMelania pic.twitter.com/jXAFowa6zz — Pin Head (@PiercedSkull) January 24, 2017

@hydroponicjuan Here's one. Feel bad for her. She did not sign up for this. pic.twitter.com/egpkkqeiE8 — JanetWaltersLevite (@JanetWLevite) January 23, 2017

Melania Trump look like she belong on the cover of Take Care pic.twitter.com/nfsU7aHhS6 — Trashye (@TrashyeWest) January 23, 2017

Everyone was wondering what was in the Tiffany box that Melania handed Michelle Obama... We were hoping it was this👇🏽👇🏽😂😂😂 pic.twitter.com/dcoG4Ub2US — RogelioGarcia Lawyer (@LawyerRogelio) January 22, 2017

Но, подоцна и Меланија и се придружи.Ако сите се прашувавте што имаше во сината кутија која Меланија и ја подари на Мишел, еве го одговорот.