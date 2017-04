Опасно по живот: 12 нешта кои не треба да и ги кажеш на сопругата

Што би рекле Американците, we all been there. Никогаш не се шегувај со жена, зошто не се знае каде ќе завршиш.



Следното видео добро ќе ве насмее, а воедно и ќе ве потсети на неколку ситуации кои најверојатно веќе сте ги доживеале ако сте во брак.