Омнибус / Штос Бабички во акција: Со преработка на Single Ladies го спасуваат својот клуб Три бабички од Мелбурн, Австралија тргнаа во акција за спасување на својот клуб и терените за играње на чие што место треба да се изгради нов стадион. Тери Фостер, Џени Халс и Вин Хјуит од „Chadstone Bowls“ клубот направија обработка на хитот на Бијонсе, „Single Ladies“, која за кратко стана вирална.



Освен што собраа повеќе од пола милион преглед, бабите станаа симбол на отпорот против градењето на стадионот. Останува да видиме дали градските власти, ќе го сфатат сериозно овој нивен обид и се откажат од идејата за градење. All The Bowling Ladies Now this is something to see.... the ladies at Chadstone Bowls Club have had enough of Stonnington City Council wanting to demolish their club....Please watch, help and please SHARE with everyone you know! It is fantastic! If you would like to know more and help please go to http://chadstonebowls.com.au/allthebowlingladies/ and you can SIGN the petition here... https://www.change.org/p/stonnington-council-save-chadstone-bowls-club?recruiter=751532515&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive Posted by Residents Against the Stadium on Saturday, July 29, 2017



