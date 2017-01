Ким во солзи: Совршена глума или искрено патење?

Ким Кардашијан Вест повторно стана актуелна на социјалните мрежи откако започна да постира фотографии од нејзиниот семеен живот. Изгледа дека реалити ѕвезда се обидува да го убеди светот дека се сменила по грабежот во Париз.

Сепак, дали е навистина така?

Само неколку дена по фотографиите и видео материјалите со семејството, новата епизода од „Keeping up with the Kardashians“ ја прикажува Ким додека плаче и им објаснува на своите сестри Клои и Кортни низ што сè поминала. Совршен тајминг за промовирање на серијалот, не?





За да биде уште поинтересно во извадокот што го емитуваше Е е снимен и моментот кога Ким го добива телефонскиот повик за тоа дека Каније доживеал нервен слом.



Многумина го оценија ваквиот потег на семејството Кардашијан како чист маркетиншки трик преку кој повторно се обидуваат да добијат на популарност. Што мислите за тоа?