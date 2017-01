Showbiz / Celebrity Уапсени неколку луѓе за кражбата на Ким во Париз Париската полиција соопшти дека се уапсени 16 луѓе кои биле осомничени за кражбата на Ким Кардашијан, која се случи во октомври минатата година во Париз. Имено, Ким беше ограбена од луѓе облечени како полицајци, при што и држеле пиштол на главата.



Мажите влегле во апартманот на Ким пред да ја заврзат и да ја заклучат во бањата. Од таму излегле со накит од 10 милиони евра. Француските медиуми пренесуваат дека осомничените мажи се на возраст од 50-на години, а најстариот бил 72 години.



Полицијата ги открила крадците благодарение на ДНК трагите од местото на злосторот.



- Една од ДНК трагите се совпаѓа со една индивидуа позната на полицијата за кражби и кривични престапи, соопшти еден полициски службеник.



Ким се плашела да не ја убијат по кражбата, бидејќи и впериле пиштол во глава. По кражбата не се појавуваше во јавност, а ниту пак споделуваше нешто на социјалните мрежи. Таа се врати на почетокот на новата година со фотографии и видеа од нејзиното семејство, додека пак во промотивното видео за новата сезона на „Keeping Up With the Kardashians“ таа ја опишува целата случка. family A photo posted by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 3, 2017 at 10:56am PST my son ❤ A photo posted by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 4, 2017 at 9:54am PST ❤❤️👶🏽👧🏽 A photo posted by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 5, 2017 at 9:29am PST



Прочитајте: затвори