Showbiz / Celebrity Ги извади силиконите од уста, но го зголеми задникот



#gymtime 🙆🍰🎂🍔🍟🌭🍗🐽😥😅#no🚫me😌importa🙈nada💪😅 A photo posted by Sara (@sorajavucelic) on Jan 8, 2017 at 6:12am PST

Многумина сметаат дека ставила силикони на задникот. Сепак таа се брани со ставот дека секој ден напорно вежба за да го достигне телото кое го посакува.



- Од ова место на гледање, мислам дека не треба ништо да корегирам на моето тело. Кога бев млада, носев брзи одлуки, изјави Сораја.



👋🌞💋💋💋 A photo posted by Sara (@sorajavucelic) on Jan 1, 2017 at 1:52pm PST

Пред три недели таа ги извади силиконите од устата по препорака на лекарите, бидејќи тие сметале дека може да и пукнат поради нивната големина. Сораја се откажа и од намалување на градите, бидејќи сака да се здебели, па смета дека вака ќе изгледа пропорционално.



