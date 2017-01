Линдзи Лохан премина во исламот?!

Линзи Лохан направи нешто што ги изненади нејзините обожаватели. Имено, таа го исчисти целиот профил на Instagram, односно ги избриша сите фотографии. Во описот на профилот напиша „Alaikum salam“ што значи „Мир со вас“.





Иако Линдзи се уште јавно не се огласила за нејзиниот најнов потег, американските медиуми веќе почнаа да претпоставуваат дека таа преминала во исламот. Пред две години изјави дека го прочитала Куранот кој и отворил врата од нов свет.



- Мои блиски пријатели од Лондон и Саудиска Арабија ми го дадоа Куранот, кој го земав со мене во Њујорк и учев токму од него. Тоа ми ја отвори вратата на спознавањето на духовноста и на начинот да пронајдам која сум јас, изјавила Линдзи при гостување во една емисија.



Lindsay Lohan deleted all her pictures after converts to Islam with the caption 'Alaikum salam' on her instagram. May Allah bless you ☺ pic.twitter.com/Yk04HjxJo6