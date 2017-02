Showbiz / Celebrity Ема Вотсон како вистинска принцеза на премиерата на „Beaty and the Beast“ Синоќа се одржа премиерата на филмот „Beaty and the Beast“ во Лондон, каде што „дизни принцезата“ Ема Вотсон ни докажа дека таа е вистинскиот избор за овој филм. Ема се појави во долга сина тоалета, која се влечеше по земја.



- Кога ми понудија да бидам Бела, почувствував дека тој лик навистина ми одговара. Бела е љубопитна, сочувствителна и отворена и токму таква жена сакам да ми биде пример, изјави Ема.



Филмот и официјално ќе пристигне во кино салите на 17 март.



