Што прават денес заводниците во кои бевме заљубени?

Во секој филм постои по еден актер, по кој лудуваме. Сепак, најмногу се памтат актерите од нашите тинејџерски денови. За да не ги заборавиме, да се потсетиме на нив, но и да видиме што прават тие денес.



Џејмс Ван де Берк





Даусон Лери, кој го глумеше Џејмс Ван де Берк од 1996 до 2003 година, беше уметничка душа и непоправлив романтичар. Улогата во серијата „Dawson’s Creek“ го следеше целиот живот. Подоцна се појави во „One Tree Hill“, „Don’t Trust the Bitch in Apartment 23“, а исто така и во ТВ сериите „Criminal Minds“ и „How I Met Your Mother“. Со сопругата Кимберли има четири деца.



Фреди Принц Џуниор





Не постои тинејџерка која не лудувала за овој актер. Ги освојуваше срцата во романтични комедии, а само поради него се гледаше хоророт „I Know What You Did Last Summer“.

Познатиот актер е во брак со неговата колешка Сара Мишел Џелар веќе 15 години и имаат две деца. Целосно се посвети на фамилијарниот живот и се откажа од актерската кариера. Подоцна, сите се изненадивме кога ја издаде својата прва книга за готвење „Back to the Kitchen“.



Лук Пери





Во популарната серија „Beverly Hills 90210“ тој беше главниот фраер, малку бестрашен и немирен, па токму затоа девојките го сакаа. Кога ја напушти серијата се определи за театарски улоги. Публиката го гледаше на Бродвеј. Беше 10 години во брак заедно со Мини Шарп со која има две деца.



Џејсон Пристли





Тој беше Брендон Волш во „Beverly Hills“, па заедно со Лук им стана миленик на сите девојки. Беше толку голем заводник, што ниту една актерка од серијата не успеа да му одолее.



По серијата, продолжи да се занимава со актерство, но и режија. До 2002 година возеше на автомобилски трки, додека не доживеа несреќа. Во своите мемоари детално го опиша снимањето на легендарната серија, која го направи славен.