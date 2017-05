Showbiz / Celebrity Кајли Џенер со свое реално шоу: Life of Kylie



Специјално на E! беше прикажан краткиот тизер од шоуто, кое треба да почне да се емитува на 6-ти јули.

A first look at my docu-series #LifeofKylie is out now! pic.twitter.com/cQI7upbkrB — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 11, 2017

