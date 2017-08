Showbiz / Celebrity Кајли Џенер за роденденот објави разголени фотографии



20 ⭐️ A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Aug 10, 2017 at 1:30pm PDT

На фотографиите Кајли е во секси долна облека, но остава нешто и на имагинацијата со оглед на тоа дека брадавиците и ѕиркаат од жолтиот градник.



thanks for all the birthday wishes! A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Aug 10, 2017 at 8:13pm PDT

Кајли моментално се забавува со новото момче, раперот Тревис Скот. Сепак, поголема окупација и се парите, со оглед на тоа дека е на добар пат да стане милијардерка. Благодарение на кармините кои ги пушти во продажба пред 18 месеци, заработи 420 милиони долари, додека нејзината останата козметика оваа година и донесе заработка од 386 милиони долари. Најмладата членка на кланот Кардашијан-Џенер, Кајли, го прослави 20-от роденден во интимна атмосфера со нејзините најблиски, но затоа пак не ги заборави своите обожаватели кои ги почести со разголени фотографии.На фотографиите Кајли е во секси долна облека, но остава нешто и на имагинацијата со оглед на тоа дека брадавиците и ѕиркаат од жолтиот градник.Кајли моментално се забавува со новото момче, раперот Тревис Скот. Сепак, поголема окупација и се парите, со оглед на тоа дека е на добар пат да стане милијардерка. Благодарение на кармините кои ги пушти во продажба пред 18 месеци, заработи 420 милиони долари, додека нејзината останата козметика оваа година и донесе заработка од 386 милиони долари.



