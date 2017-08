Showbiz / Celebrity Милионерот фалбаџија падна од јахта на педалинка Италијанскиот милионер и плејбој, Џанлука Ваки, ужива да се фали со својот луксузен стил на живот, кој опфаќа скапи автомобили, супер луксузни јахти и се разбира екстра згодни девојки. A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on Aug 6, 2017 at 5:11am PDT



Впрочем сите оние кои го следат неговиот профил на Instagram знаат дека Италијанецот секојдневно постира фотки и видеа на кои прави нешто на кое многумина би му подзавиделе. Последниот „трофеј“ во колекцијата е новата девојка, 23-годишната мисица, Ариадна Гутиерез, со која се разлика „само“ 27 години.

A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on Aug 11, 2017 at 3:20am PDT





Ништо чудно, со оглед на тоа дека сите девојки на Ваки, досега беа двојно помлади. Сепак, дали новата љубов ќе остане покрај него и по финансиската криза во која што деновиве западна?



Џанлука ја загуби својата скапоцена јахта и неколку од своите имоти, кои му беа одземени од доверителите. Оние на кои веќе им е прекуглава од неговото фалење на Instragram веднаш се пошегуваа на негова сметка, па го монтираа на педалинка.



И покрај финансиските проблеми, Ваки и понатаму се расфрла со пари и оди по ВИП клубови низ Сент Тропе. На крајот на краиштата што е загуба од неколку милиони...



