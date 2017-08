Showbiz / Celebrity ФОТО: Каролина сè уште не е доцна да се предомислиш! Каролина Гочева и нејзиниот свршеник, Михаил Корубин, деновиве на големо уживаат на грчкиот остров, Миконос. A post shared by Karolina Goceva (@karolinagocheva) on Aug 23, 2017 at 10:50am PDT

Познатата пејачка објави интимна фотографија на својот Instagram профил, на која е фотографирана во прегратките на саканиот. И додека сите гледаат во среќниот пар, не можевме, а да не забележиме еден интересен коментар оставен веднаш под фотката. -@karolinagocheva еј, па поубав сум бил од овој.. Се уште не е доцна да се предомислиш, можам да ти простам за прстенот и сл.



Добар обид, но судејќи по фотографиите, на Каролина и е совршено токму онаму каде што е.

A post shared by Karolina Goceva (@karolinagocheva) on Aug 20, 2017 at 9:53am PDT



