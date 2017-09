Showbiz / Celebrity Најдобрата другарка и донираше бубрег на Селена Гомез Вистинско другарство, сепак постои. Доказ за тоа е веста која популарната пејачка Селена Гомез ја сподели со јавноста на својот Instagram профил. A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Sep 14, 2017 at 3:07am PDT Имено во постот кој таа го објави ја објаснува причината поради која изминатиот период не промовираше нова музика.

-Како резултат на мојата болест Лупус дознав дека имам потреба од трансплатација на бубрег и потребно ми беше добро да се опоравам.

Сакам јавно да им се заблагодарам на моето семејство, како и неверојатниот тим на доктори за сè што направија за мене пред и по операцијата. И конечно, нема зборови со кои можам да ја опишам мојата благодарност кон мојата прекрасна пријателка Франција Раиса. Таа ми даде скапоцен подарок и се жртвуваше со тоа што го донираше нејзиниот бубрег за мене, напиша познатата пејачка на својот Instagram профил A post shared by Francia Raísa (@franciaraisa) on Sep 12, 2017 at 9:27am PDT Франција, која инаку и е најблиска пријателка на младата поп пејачка е една од личностите кои беа до Селена и ја охрабруваа во борбата со болеста. Во една прилика таа има изјавено дека многу и значи секој спомен кој го изградиле со Селена во текот на нивната осумгодишна дружба и е благодарна што токму таа е дел од нејзиниот живот.



Прочитајте: затвори