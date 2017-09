Меланија зборува за гладни деца во фустан од 3000 долари

Меланија Трамп често знае да направи некоја грешка поради која е мета на новинарите.

Таа беше во центарот на вниманието и ги засени сите настани и случувања на Конвенцијата на републиканците кога американските медиуми го прогласија за плагијат нејзиниот говор со кој таа го величи својот сопруг.

Сега, повторно направи потег која ја разбесни јавноста.

За време на ручекот при Мисијата на САД во ОН со својот силен говор Меланија одлучи да ги повика светските лидери да се обединат, за да создадат подобар живот за децата.

Но, и овој настап наиде на критики. Таа употреби мисли како „ниедно дете не треба да биде гладно“ во фустан од Delpozo вреден 2.950 долари.

Melania Trump, wearing a pink Delpozo designer dress worth thousands, says, "No child should ever feel hungry..."#hypocrisy #letthemeatcake https://t.co/VFIADn7yw5