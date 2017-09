Showbiz / Celebrity Познати личности кои одлучиле да се откажат од славата Понекогаш сите сакаме да станеме познати и да почувствуваме дека сме обожувани од луѓето. Им завидуваме на познатите личности, на нивните пари, имот и слава. Но, што всушност значи да се биде позната личност и дали е вредна цената која треба да се плати за да се дојде до таа цел? Стивен Сегал е една од најпознатите личности кои местото во Холивуд го заменија за нормално работно место. Тој се здоби со слава во 1992 година преку неговите улоги во филмовите „Above the Law“,„Hard to Kill“, „Marked for Death“ и „Out for Justice“ кои го направиja акционен херој. Сепак, тој понесен од љубовта кон својата земја се откажа од славата и реши да ја работи својата работа од соништата како службеник за гранична патрола која е платена 15 долари на час.

Како и повеќето луѓе и Камерон Диаз ги почувствувала стресот и притисокот кои ги носи славата. Камерон Диаз постигна голем успех со своите улоги во „The mask”, „My sister’s keeper“, „Charlie's Angels“, „Bad teacher“, а беше номинирана за Златен глобус за улогите во филмовите „Being John Malkovich“ , „Vanilla Sky“ „Gangs of New York“ и „There's Something About Mary“.

Во 2013 година таа беше прогласена за најплатена актерка со возраст над 40 години во Холивуд, но сепак за време последното нејзино појавување во мјузиклот Annie изјави дека не може да се препознае себеси и тешко и е да се соочи со она што е сега. Од тогаш нема најавено нови проекти, а се претпоставува дека започнала да се занимава со јога.

Кевин Џонас е најстариот брат во бендот The Jonas brothers. Нивната слава започна во 2005-та година, но браќата официјално престанаа да се занимаваат со музика во 2013-та година. Најстариот брат одлучи да направи чекор наназад од музичката кариера и да ги пренасочи претприемачките вештини во нешто сосема поинакво. Тој создаде апликација со која може во секој момент да се најде најблискиот ресторан до вас кој воедно добил највисока оценка за неговата услуга.На апликацијата на Кевин наречена Yood освен локацијата на ресторанот, можете да го најдете и бројот од ресторанот.

Кралот Џофри од „The game of thrones“ е еден од најомразените актери во серијата. Повеќето гледачи беа задоволни кога беше убиен на сопствената венчавка и конечно правдата беше задоволена. Сепак правдата за Џек Глисон во приватниот живот беше задоволена кога реши да ја остави славата и кариерата и да се посвети на своето образование.

Главната причина за ваквата одлука е во тоа што престанал да ужива во тоа што го прави онолку колку што уживал претходно.



