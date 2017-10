Showbiz / Celebrity Цеца води сметка за секој детаљ поврзан со нејзиниот живот Познатата пејачка Светлана Ражнатовиќ деновиве на својот Instagram профил објави слика со својот син Вељко.



A post shared by CECA (@craznatovic_official) on Oct 4, 2017 at 2:09am PDT На сликата е прикажанo како мајката и синот уживаат во топла семејна атмосфера, но и дел од луксузната вила во која тие живеат.

A post shared by CECA (@craznatovic_official) on Sep 11, 2017 at 3:32am PDT

Според сликата може да се заклучи дека Цеца покрај својот префинет вкус внимава и на малите детали, кои се клучен фактор за комфорот во кој таа обожава да го поминува остатокот од своето слободно време. На сликата е прикажанo како мајката и синот уживаат во топла семејна атмосфера, но и дел од луксузната вила во која тие живеат.Според сликата може да се заклучи дека Цеца покрај својот префинет вкус внимава и на малите детали, кои се клучен фактор за комфорот во кој таа обожава да го поминува остатокот од своето слободно време.



Прочитајте: затвори