Showbiz / Celebrity Софија Вергара советува: Ова треба да го направи секоја жена! Кога станува збор за ракот на градите, многу жени сè уште мислат дека се имуни на оваа опака болест, па токму затоа и не посветуваат поголемо внимание на здравјето на своите гради. Колумбиската актерка, Софија Вергара, реши да ја подигне свесноста за оваа болест и за важноста на редовните мамографски прегледи, па и самата отиде на преглед. Притоа го искористи својот Instagram профил за да постира кратко видео од ординацијата под кое напиша: Морате да го направите ова! You have to do it!!!💪🏽💪🏽 #mammogram 💋#medicalimaging women's imaging. A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara) on Oct 6, 2017 at 11:26am PDT



Доколку сè уште не сте го направиле својот преглед, сега е вистинското време за тоа.



