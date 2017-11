Showbiz / Celebrity Ким признава: Многу е потешко кога чекаш дете од сурогат мајка



Жената која треба да го донесе на свет третиот член на семејството Кардашијан-Вест беше забележана во септември, но нејзиниот идентитет се уште не е познат за јавноста.

Total eclipse of the heart A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Aug 21, 2017 at 9:17am PDT

Оваа недела Ким откри дека да се има дете преку сурогат мајка е многу потешко отколку тоа да се изведе самостојно, но и го потврди полот на нејзиното трето дете, кое е девојче.



-Знаете, навистина има разлика. Секој кој вели или мисли дека е полесен начин тотално греши. Мислам дека е потешко да се поминува на овој начин бидејќи навистина не може да се има контрола. Одбирате некого во кој имате голема доверба, имате добри односи со него, но сепак..Знаејќи дека бев способна да се грижам сама за моите први две деца, но не и за ова е тешко за мене. Дефинитивно е потешко искуство отколку што очекував, вели познатата старлета.

Mommy & Son day today A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Oct 14, 2017 at 11:08am PDT

Таа вели дека не се чувствува подготвена за доаѓањето на ова дете бидејќи нема физички потсетник за тоа.

