Showbiz / Филм SUITS, GIRLS, THE WALKING DEAD... Кога ни пристигнуваат новите епизоди од омилените серии? Кога времето е ладно, сè што ни треба е нашата омилена серија и ќебе кое ќе нè топли. Но, сите знаеме дека токму нашите актери прават пауза за време на празниците, па се враќаат на екраните околу крајот на јануари. И онака нас не фаќа онаа новогодишна еуфорија, па веднаш потоа и божиќната вечера, кога сме сите собрани дома. Додека да се свестиме од сите тие журки, трпези и собири, дошло време да се одмориме и да си ги наполниме батериите.



Дали дотогаш ќе почне да се прикажува нашата серија? Погледнете во продолжение кога ќе продолжат да се прикажуваат некои од најпопуларните серии.



Sherlock – 1 јануари, 2017г.





New Girl – 3 јануари, 2017г.





The Big Bang Theory – 5 јануари, 2017г.





This Is Us – 10 јануари, 2017г.





Homeland – 15 јануари, 2017г.





Scandal – 19 јануари, 2017г.





How to Get Away with Murder – 19 јануари, 2017г.





Suits – 25 јануари, 2017г.





The Walking Dead – 12 февруари, 2017г.





Girls – 12 февруари, 2017г.



