Showbiz / Филм ЗЛАТНИ ГЛОБУСИ 2017 Мерил Стрип со анти-Трамп говор ја подели Америка Мјузиклот „La La Land“ е сериозен кандидат за Оскар, откако успеа да собере дури 7 статуетки на годинешното доделување на Златите глобуси што се одржа во Беверли Хилс, Калифорнија. Едни од најемотивните реакции на вечерта несомнено беа оние на Рајан Гослинг и Ема Стоун, кои освоија Златни глобуси за најдобар актер и актерка во мјузикл или комедија.



-Сакам да и се заблагодарам на една личност посебно. Додека јас пеев, танцував, свирев на пијано и го имав најдоброто искуство на филм, мојата дама ја растеше нашата ќерка, беше бремена со нашето второ дете и се обидуваше да му помогне на својот брат да се бори со ракот. Ако таа не преземеше на себе толку нешта, за јас да го имам ова искуство, сигурно сега на ова место ќе беше некој друг. Затоа драга моја, ти благодарам, рече Гослинг, кој со овој говор и се заблагодари на својата сопруга. Ема пак ја искористи можност за да и се заблагодари на својата мајка и на своите најблиски.



- Мамо ти благодарам за сè. Се доселив тука пред 13 години и немаше да успеам без мојата мајка и мојот татко како и брат ми, кој ме трпеше сето ова време, Спенс ти благодарам најдобар си! Им благодарам и на моите неверојатни пријатели, ве сакам најмногу на светот. На годинешното доделување на Златните глобуси, Мерил Стрип ја доби наградата Сесил. Б.ДеМил, па во свој стил реши да ја почести американската публика со еден искрен анти-Трамп говор во кој го нападна новоизбраниот американски претседател, Доналд Трамп, поради исмевање на новинар со посебни потреби. По ова говорот стана топ тема на социјалните мрежи и го подели мислењето на јавноста. Додека едни ја подржаа, други ја осудија. Сепак, Стрип не се грижи за тоа бидејќи важи за актерка која секогаш отворено ги искажува своите убедувања. Уште еден кој привлече внимание, но овој пат со својата позитивна појава, е актерот Бред Пит, кој доби громогласен аплауз од своите колеги кога излезе да најави клип од „Moonlight“, филмот што подоцна освои Златен глобус во категоријата најдобра драма. На многумина им се допадна тоа што Бред покажа дека одлично се држи и покрај бродоломот што му се случува на приватно поле, поради разводот со Анџелина Џоли и борбата за старателство врз децата. Најдобра актерка во драма - Изабел Хуперт (Elle) Најдобар актер во драма – Кејси Афлек (Manchester By The Sea) Најдобар актер во мјузикл или комедија – Рајан Гослинг (La La Land) Најдобра актерка во мјузикл или комедија – Ема Стоун (La La Land) Најдобро сценарио - La La Land Награда за најдобра музика во игран филм - City of Stars,” La La Land Најдобар игран филм во категорија драма – Moonlight Најдобар игран филм во категорија мјузикл или комедија - La La Land Најдобар анимиран филм – Zootopia Најдобар странски игран филм – Elle Најдобра споредна женска улога – Вајола Дејвис (Fences) Најдобра машка споредна улога – Арон Тејлор – Џонсон (Nocturnal Animals) Најдобра режија – Демијан Шазел (La La Land) Најдобро рангиран филм - La La Land



