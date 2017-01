Showbiz / Филм Новиот Star Wars филм ќе го носи насловот „The Last Jedi“ По големиот успех на филмот „Rogue One“, обожавателите нестрпливо очекуваа да дознаат повеќе детали за најновиот проект поврзан со легендарниот филмски серијал „Star Wars“. Досега беше познато дека премиерата на филмот ќе се случи на 15 декември и дека ќе биде под режисерска палка на Рaјан Џонсон.

It's official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq — Star Wars (@starwars) January 23, 2017

Овој пат го дознавме и името на најновото продолжение, „The Last Jedi“. Режисерот Џонсон е познат по тоа што сè држи во тајност, па тешко е да се откријат повеќе информации.



Погледнете го официјалниот трејлер:



