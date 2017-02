Легендарниот Jack Sparrow се враќа во кината

Најновиот трејлер за филмот „Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales“ премиерно беше прикажан на Super Bowl оваа недела, покрај бројните реклами и филмски најави.





Петто продолжение на франшизата за популарните гусари повторно ќе го предводи Џони Дип во улога на капетанот Џек Спароу, а исто така ќе го видиме и Орландо Блум како бесмртниот капетан Вил Тарнер.







Војската на мртвите гусари се враќа во кината на 26 мај.