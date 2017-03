Showbiz / Филм Кара Девелињ и Џејден Смит се заедно?! Пред да започнете да паничите, само да разјасниме дека станува збор за нов филм. Кара и Џејден ќе бидат главните ликови во филмот „Life in a Year“, каде што се прикажува животот на една млада девојка која умира. Девојката (Кара) и нејзиното момче (Џејден) се обидуваат да живеат најдобро што можат токму во таа една година живот што и преостанува на девојката.



Имено ова е прв филм каде што и двајцата актери се во главна улога. Кара глумеше во „Paper Towns“, „Suicide Squad“ и „Valerian and the City of a Thousand Planets“, додека пак Џејден го видовме во „Pursuit of Happiness“, заедно со неговиот татко Вил Смит и во „After Earth“. Филмот „Life in a Year“ ќе биде продуциран од продукциската куќа Overbrook Entertainment, чиј сопственик е Вил Смит.



Прочитајте: затвори