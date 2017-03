Showbiz / Филм Најтажни филмски моменти во кои никој не умира



The Fox and The Hound – моментот кога лисицата мора да се врати да живее во шумата



Field of Dreams – Кевин Костнер игра со неговиот татко



Castaway – кога Том Хенкс ја губи Вилсон



Toy Story 3 – Енди ги дава своите играчки



E.T. The Extra-Terrestrial – кога Е.Т. си оди дома



Like Crazy – Кога Фелисити предолго престојува во земја каде што и е истечена визата за престој



The Sixth Sense – момчето си ја запознава бабата



