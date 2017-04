Татко ми не ми ги „мести“ улогите

Скот Иствуд ги има сите предиспозиции за ѕвезда. Изгледа одлично, син е на легендарниот Клинт Иствуд, а воедно и е дел од последното продолжение на Брзи и бесни, The Fate of the Furious.

-Јас сум многу голем обожавател на овие филмови и тоа од самиот старт. Ми се допаѓаат оригинални концепт, вели Иствуд.



Како син на Клинт Иствуд, многумина очекуваат името на татко да биде причината за успехот на Скот, но актерот открива дека многу нешта не се онакви какви што си ги замислува јавноста.



-Тоа не оди така. Тој не може само да го крене телефонот и да каже земете го мојот син на кастинг. Тоа не значи дека не бев на кастинг за Fast & Furious, само затоа што имам познат татко, објаснува тој.

Кога станува збор за популарната франшиза, Скот откри дека воопшто не размислувал дали да биде дел од проектот. Иако никогаш нема да заигра рамо до рамо со Пол Вокер, актерите приватно важеа за добри пријатели.



-Воопшто не се двоумев. Мислам дека беше малку емоционално поради Пол. Но, потоа сфатив дека ова е неверојатна можност да бидам дел од нешто што го продолжува неговото наследство. Си реков: Морам да го направам ова.