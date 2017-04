Showbiz / Филм Погледнете го трјлерот за филмот My Little Pony



Главните ликови ќе ги толкуваат Емили Блант, Зои Салдана и пејачката Сиа која за прв пат ќе има своја улога во филм. Исто така, таа ќе ги исполни и двете песни, саудтрак за филмот. Додека да пристигне во кината, погледнете го првиот тизер.



Наскоро ќе започне уште една голема авантура која ќе не внесе во светот на пони коњчињата. Станува збор за анимираниот филм „My little pony: The Movie“, кој ќе пристигне во кината во октомври.Главните ликови ќе ги толкуваат Емили Блант, Зои Салдана и пејачката Сиа која за прв пат ќе има своја улога во филм. Исто така, таа ќе ги исполни и двете песни, саудтрак за филмот. Додека да пристигне во кината, погледнете го првиот тизер.



Прочитајте: затвори