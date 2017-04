Showbiz / Филм A SPACE ODYSSEY Најдобрите филмови на Стенли Кјубрик



10. Spartacus (1960)



9. A Clockwork Orange (1971)



8. Eyes Wide Shut (1999)



7. Full Metal Jacket (1987)



6. The Killing (1956)





5. Paths of Glory (1957)



4. Dr Strangelove or: How I Learned To Stop Worrying And Love The Bomb (1964)



3. Barry Lyndon (1975)



2. The Shining (1980)



1. 2001: A Space Odyssey (1968) Стенли Кјубрик правел неверојатно добри филмови, чии теми се мошне внимателно одбрани. Речиси никогаш не зборувал за своите филмови, но можеби сите ќе се согласиме дека нема негов лош филм. Само што има такви кои се подобри еден од друг, па токму затоа ја направивме оваа листа, по која ги подредуваме неговите филмови:



