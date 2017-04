Showbiz / Филм Трејлерот што сите го очекуваа: Star Wars: The Last Jedi Денес е среќен ден за сите обожаватели на Војна на ѕвездите бидејќи пред само неколку часа беше објавен првиот трејлер за Star Wars: The Last Jedi, чија премиера се очекува на Божиќ.



Приказната продолжува онаму каде што застана, односно од средбата на Лук Скајвокер и Реј. Судејќи по трејлерот нè очекува мошне интересно и возбудливо продолжение.



