Wonder Woman може да стане женска верзија од Џејмс Бонд



Таа се бори во првите редови за време на Првата светска војна, но и се крие зад идентитетот на Дијана. Погледнете повеќе во трејлерот. Diana – Princess of Themyscira! 💥⚔ #WonderWoman pic.twitter.com/WofBgyA0be — Gal Gadot (@GalGadot) April 27, 2017 Со оглед на тоа дека се уште не се знае кој ќе биде новиот Џејмс Бонд, предлагаме да се снима женска верзија од филмот, каде што Wonder Woman ќе биде во главна улога. Барем за тоа ја личи во новиот трејлер за истоимениот филм.Таа се бори во првите редови за време на Првата светска војна, но и се крие зад идентитетот на Дијана. Погледнете повеќе во трејлерот.



