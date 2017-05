Ема Вотсон ја собра главната награда на MTV филмските и телевизиските награди

Синоќа се одржаа MTV филмски и телевизиски награди, каде што најдобра беше Ема Вотсон. Домаќин на шоуто беше комедијантот и актер Адам Девин, кој се појави на сцена како ѕверот од „Убавицата и ѕверот“.





Ема Вотсон, која ја глуми убавицата Бела во истиот филм ја зема наградата за најдобра актерка.



- Мислам дека ја добив оваа награда поради тоа која е Бела и што претставува таа. Негативците во нашата бајка сакаа да ја натераат Бела да поверува дека светот е помал отколку што таа мисли, со многу помалку можности. Сакам да глумам некој кој не слуша такви работи, изјави Ема кога ја примаше наградата.





На крај додаде дека е навистина горда што за прв пат MTV организираат награди каде што не постојат родови поделби.



Најдобар филм беше прогласен „Убавицата и ѕверот“, додека новото шоу на Netflix „Stranger Things“ ја доби наградата за најдобро шоу на годината.



Целосна листа на победници



Филм на годината: Beauty and the Beast



Најдобар актер: Ема Вотсон во „Beauty and the Beast“



Шоу на годината: Stranger Things



Најдобар актер во шоу: Мили Боби Браун во „Stranger Things“



Најдобар бакнеж: Ештон Сандерс и Џарел Џером во „Moonlight“



Најдобар негативец: Џефри Дин Морган во „The Walking Dead“



Најдобар домаќин: Тревор Ноа во „The Daily Show“



Најдобар документарец: 13TH



Најдобро реално шоу: RuPaul’s Drag Race



Најдобар комедијант: Лил Рел Ховери во „Get Out“



Најдобар херој: Тараџи Хенсон во „Hidden Figures“



Најдобар момент кој не расплакал: „This Is Us“ (Џек (Мило Вентимиља) и Рендал (Луни Чавис) додека играат карате)



Најдобро дуо: Хју Џекмен и Дафне Кин во „Logan“



Најдобра американска приказна: Black-ish



Најдобра приказна која се бори против системот: Hidden Figures