Филмски фрази по кои паметиме одредени филмови

Некои филмови се толку добри што дури памтиме и цели дијалози, а некои се уште подобри со тоа што режисерот вметнал една фраза која го обележала целиот филм. Сигурно и на вас ви текнува на некоја фраза штом го слушнете името на некој филм, а токму следните филмски фрази се едни од најдобрите на сите времиња.- Ќе му дадам понуда која нема да може да ја одбие, Дон Корлеоне, „The Godfather“- Бонд. Џејмс Бонд, Џејмс Бонд, „Dr No“- Мене ми се обраќаш?, Травис Бикл, „Taxi Driver“- Поздрави го мојот мал пријател, Тони Монтана, „Scarface“- Зошто толку сериозност?, Џокер, „The Dark Knight“- Искрено мили, не ме интересира, Рет Батлер, „Gone with the Wind“- Г-ца Робинсон, се обидувате да ме заведете, нели?, Бен Брадок, „The Graduate“- Ќе се вратам, The Terminator- Не е мое темпо, Теренс Флечер, „Whiplash“- Во еден миг помислив дека ќе ме изедиш, СидНе јадам нездрава храна, Сид, „Ice Age“- Јас сум крал на светот, Џек Довсон, „Titanic“- Нека силата биде со тебе, Хан Соло, „Star Wars“- Ќе ти треба поголем брод, Броди, „Jaws“- Само продолжи да пливаш, Дори, „Finding Nemo“- Ајде повели, разубави ми го денот, Хери Калахан, „Sudden Impact“



