Showbiz / Филм Џим Кери целосно му се посвети на сликарството Некогашниот комедијант Џим Кери, кој им беше омилен на многумина, го нема на малите екрани веќе подолго време. Неговите последни улоги беа оние во филмовите „The Incredible Burt Wonderstone“, „Kick-Ass 2“ и „Dumb and Dumber To“ во 2014 година.



Сите се прашувавме каде е и што прави, како и дали некогаш повторно ќе го видиме во некоја комедија. Сепак, актерот одлучи да се посвети на една друга пасија – сликарството. Џим решил да слика пред шест години со цел да си го излечи своето скршено срце, но од тоа на крај излегло нешто исклучително добро.



Тоа може да се види во краткометражното документарно видео „I needed color“.



- Она што го прави некој уметник е тоа што уметниците прават модели од својот живот, инспирирани од своите емоции и потреби, вели Џим во видеото.



Имено, видеото „I needed color“ е објавено пред неколку недели, а од тогаш има над 2 милиони прегледи. Jim Carrey: I Needed Color from SGG on Vimeo.



