Showbiz / Музика Кои се најдобрите албуми на Роби Вилијамс? Роби Вилијамс откако ја започна својата соло кариера, објавуваше безброј песни и успешни албуми. Тој има објавено 10 албуми, а токму оваа година се подготвува да го објави неговиот најнов албум „Heavy Entertainment Show“. Според досегашните песни кои ќе се најдат на овој албум, станува збор за навистина квалитетна музика.



Но, пред да излезе токму тој 11-от албум, да видиме кои се најдобрите албуми на Роби, почнувајќи од најлошите кон најдобрите.



10. Swing When You're Winning (2001)



Најдобри песни: „I Will Talk and Hollywood Will Listen“, „Somethin' Stupid“, „Mr Bojangles“, „Beyond the Sea“.



9. Swings Both Ways (2013)



Најдобри песни: „Go Gentle“, „Little Green Apples“, „Minnie the Moocher“, „Wedding Bells“



8. Take the Crown (2012)



Најдобри песни: „Be a Boy“, „Candy“, „Losers“



7. Intensive Care (2005)



Најдобри песни: „Ghosts“, „Tripping“, „Make Me Pure“, „Advertising Space“



6. Rudebox (2006)



Најдобри песни: „Lovelight“, „Viva Life on Mars“, „Bongo Bong“, „She's Madonna“, „The 80s“, „The 90s“



5. I've Been Expecting You (1998)



Најдобри песни: „Strong“, „No Regrets“, „Millennium“, „Heaven From Here“, „She's the One“, „It's Only Us“, „These Dreams“



4. Life Thru a Lens (1997)



Најдобри песни: „Lazy Days“, „Life Thru a Lens“, „Ego a Go Go“, „Angels“, „Old Before I Die“, „Let Me Entertain You“



3. Reality Killed the Video Star (2009)



Најдобри песни: „Morning Sun“, „Bodies“, „You Know Me“, „Deceptacon“, „Starstruck“, „Difficult for Weirdos“



2. Escapology (2002)



Најдобри песни: „Feel“, „Something Beautiful“, „Monsoon“, „Love Somebody“, „Come Undone“, „Me and My Monkey“



1. Sing When You're Winning (2000)



Најдобри песни: „Let Love Be Your Energy“, „Better Man“, „Rock DJ“, „Supreme“, „Kids“, „Love Calling Earth“, „The Road to Mandalay“



