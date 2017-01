Showbiz / Музика Селин Дион ќе ја пее песната за „Убавицата и ѕверот“



Имено, станува збор за Селин Дион, која ја објави оваа вест на својот профил на Twitter.

I'm thrilled to announce that I'll be performing a new song,"How Does A Moment Last Forever" for Disney's Beauty and the Beast. - Céline 🌹 pic.twitter.com/5H7vnGPs5W — Celine Dion (@celinedion) January 19, 2017

- Поласкана сум да објавам дека ќе изведувам нова песна „How Does a Moment Last Forever“за филмот на Disney „Beauty and the Beast“.



Селин ја испеа и познатата песна за овој цртан, па ова и за неа ќе служи како големо враќање во филмската индустрија. Благодарение на таа песна, таа доби Златен глобус и три Греми награди.







