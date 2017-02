ОГНЕНО ШОУ Лејди Гага го дигна во пламен Суперболот

Лејди Гага ја исполни својата задача и приреди феноменално шоу во текот на полувремето од Суперболот.

Познатата пејачка го започна својот перформанс спуштајќи се од кровот додека 300 дронови во воздухот го правеа американското знаме.

Гага во текот на 13-минутниот настап ги изведе своите најголеми хитови меѓу кои и Million Reasons, Born This Way, Telephone and Poker Face.



Многумина очекуваа Гага да го искористи настапот за отворен напад кон новоизбраниот претседател, Доналд Трамп, но таа овој пат ја остави политиката на страна.

-Тука сме да направиме да се чувствувате убаво, рече и го започна својот незаборавен настап со песната „This Land is Your Land“, за потоа да продолжи со микс од Let's Dancе, Poker Face и Born This Way.



Тwitter заедницата „експлодира“ кога пејачката стоеше точно пред потпретседателот Мајк Пенс и пееше: Без разлика дали сум геј, хетеро или би, дали водам лезбејски или трансродов живот, јас сум на вистинскиот пат, родена сум да преживеам.







Експлозија имаше и на сцената, каде што буквално гореше додека Гага ја изведуваше енергичната кореографија придружена од својот тим.