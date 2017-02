Лејди Гага со дует со неверојатните Metallica

Годината на Лејди Гага и започна маестрално. По неверојатниот настап на Super Bowl, кој ја вжешти целата атмосфера на полувремето на натпреварот, таа продолжува да нѐ изненадува.





На Grammy наградите, Лејди Гага ќе настапи со легендарните Metallica. Да, добро прочитавте. Нејзините вокални способности одлично ќе се вклопат со рок музиката на бендот. Оваа информација произлезе од нејзиниот официјален профил на Twitter.



Lady Gaga is set to perform with Metallica at the #GRAMMYs this Sunday, February 12th! pic.twitter.com/SqPDLqclBV